شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخسر 20 جنيه على مدار تعاملات الأسبوع الجارى.. تعرف على أسباب الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت أسعار الذهب على مدار تعاملات الأسبوع الجارى 20 جنيها فى الجرام، حيث فتح الذهب تعاملات هذا الأسبوع على سعر 815 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي لسوق الذهب، وسجل المعدن الأصفر تراجعات عدة إلى 795 جنيها للجرام، ليصبح إجمالى الهبوط 20 جنيها فى الجرام.

وشهد هذا الأسبوع تذبذب كبير فى سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط، لكن المعدن الأصفر بدأ رحلة هبوط كبيرة منذ مساء الأربعاء الماضى، ليواصل الذهب هبوطه بصورة كبيرة فى تعاملات الخميس ويخسر قرابة 18 جنيها فى الجرام، قبل أن يعود الذهب ويتحرك بشكل محدود بقيمة 5 جنيهات صعودا فى تعاملات الجمعة.

يبلغ إجمالى هبوط الذهب على مدار هذا الأسبوع على المستوى العالمى 55 إلى 60 دولارا، حيث سجلت أونصة الذهب مستهل تعاملات الأسبوع سعر 1860 دولار، ثم أخذت طريقها للتراجع إلى 1802 دولار حتى الآن، وهذا الهبوط انعكس على سعر الذهب فى مصر.

وشهد المعدن الأصفر عالميا حركة كبيرة على مدار هذا الأسبوع، متأثرا بما حدث فى الدولار، حيث سجل الدولار صعود كبير فى تعاملات الخميس ، حيث صعد بصورة ملحوظة أمام العملات الرئيسية، وهذا تسبب فى هبوط الذهب، لأن العلاقة بين الذهب والدولار علاقة عكسية، كلما ارتفع الدولار انخفض الذهب والعكس صحيح.

سوق الذهب فى مصر والعالم حساس لأى تغيرات أو اضطرابات فى الأسواق الدولية مثل أسواق الأسهم أو فى العملات، كذلك يتأثر بالتقارير الاقتصادية السلبية أو الإيجابية، إضافة إلى تأثر الذهب أيضا بسعر النفط وحركة الاستثمارات فى أدوات الدين العالمي.