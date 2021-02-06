شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليون دولار صادرات مصر من المواد العازلة والمواسير بـ2020 ونيجيريا فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صادرات مصر من المواد العازلة والمواسير خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2020 ما يقرب من 35 مليون دولار مقسمة على 27 مليون دولار للمواد العازلة، و8 مليون دولار للمواسير، وذلك وفقا للتقرير السنوى الذى أعلنه المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية الذى حصل "الخليج 365 " على نسخه منه.

وصدرت مصر المواد العازلة لما يقرب من 80 دولة حول العالم وتصدرت نيجيريا أعلى الدول المصدرة إليها ويليها بالترتيب ليبيا، وكينيا، والإمارات العربية المتحدة، والهند، كما صدرت مصر المواسير إلى 60 دولة حول العالم يأتى فى مقدمتها تركيا، ويليها فرنسا، والسودان، والجزائر، والإمارات.

وكان المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، أعلن إجمالى صادرات قطاعات مواد البناء وبلغت 6 مليارات و150مليون دولار على مدار العام الماضى خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020، ورغم جائحة كورونا استطاعت الصناعة الوطنية تلبية احتياجات كافة الأسواق التجارية حول العالم وغزو المزيد من الدول.

وارتفعت صادرات قطاع مواد البناء خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الشهر فى 2019 بمعدلات نمو بلغت نحو 10%، حيث بلغت فى ديسمبر 2020 قيمة 554 مليون دولار مقارنة بـ 504 مليون دولار فى العام السابق عليه، كما ارتفعت صادرات مواد البناء خلال نوفمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 وبلغت معدلات نمو وصل إلى 7% لتسجل قيمة 433 مليون دولار.

وذكر المجلس فى التقرير الشهرى حصر لأكبر 10 دول استحوذت على صادرات سلع مواد البناء المصرية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من عام 2020 احتلت الإمارات العربية المتحدة أولى الدول بإجمالى 342 مليون دولار، وتأتى إيطاليا فى المرتبة الثانية بإجمالى صادرات بلغت 106 مليون دولار، ويليها كندا بقيمة 93 مليون دولار، وفى المرتبة الرابعة السعوية بقيمة 49 مليون دولار، وأسبانيا 27 مليون دولار، وتركيا بقيمة 27 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 25 مليون دولار، والسودان 27 مليون دولار، والهند 21 مليون دولار، ويأتى فى المرتبة العاشرة دولة ليبيا 37 مليون دولار.