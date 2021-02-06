شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اللجنتين الوزارية والدائمة بمشروع قانون المنشآت السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذى أعده المستشار القانونى لوزير السياحة والآثار المستشار حازم اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنتين وزارية ودائمة كل لها مهامها واختصاصاتها والعمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى.

ما هو تشكيل اللجنة الوزارية؟

تشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من ، الوزير المعنى بشئون السياحة والآثار، الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية، الوزير المعنى بشئون البيئة، الوزير المعنى بشئون الطيران المدنى ، وزير المالية، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

ما هى اختصاصات اللجنة الوزارية ؟

-العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى.

-التنسيق بين الجهات ذات الصلة قبل فرض أو تعديل أى رسم مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

-بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام ، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.

متى تنعقد اللجنة الوزارية ؟

تجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك ، وللجنة الوزارية أن تدعو من تراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة فى المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم، وذلك لمناقشة اى من الموضوعات ذات الصلة باختصاصاتها، وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة للجهات ذات الصلة فى الدولة .

وترفع اللجنة الوزارية تقريرا سنويا فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية.

ما هو تشكيل اللجنة الدائمة ؟

تشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختصة وعضوية كل من نائب الوزير المختص، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، رئيس جهاز شئون البيئة ، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية ، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية " مقرر اللجنة"، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى ، وعدد من ممثلى الجهات المعنية .

ما هو عمل اللجنة الدائمة؟

-تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت بما فى ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئية والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

-تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

-تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

-إعداد دليل استرشادى يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

-بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص التى يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة ، وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص والبت فيها.

متى تنعقد اللجنة الدائمة؟

تنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما رأى الوزير المختص لذلك ويرأس الاجتماع نائب الوزير المختص حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية ويعاونه عدد كاف من الموظفين من الوزارة المختصة أو من خارجها يصدر بها وبنظام عملها قرار من الوزير المختص وترفع اللجنة تقريرا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.