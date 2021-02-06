شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تواصل تحطيم المستويات القياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، لتختتم أسبوعا قويا في وول ستريت حيث يأمل المستثمرون أن تقرير الوظائف المخيب للآمال لشهر يناير سيزيد من احتمالية المزيد من التحفيز.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 92.38 نقطة أو 0.3 بالمئة إلى 31148.24 نقطة بقيادة نايكي وسيسكو. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.4% إلى مستوى إغلاق قياسي عند 3886.83 نقطة حيث سجلت 10 من القطاعات الـ 11 مكاسب. وتقدم المؤشر ناسداك بنسبة 0.6٪ إلى 13856.30 نقطة، وسجل أيضًا أعلى مستوى إغلاق جديد.

حققت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة أفضل أسبوع لها منذ نوفمبر. حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 3.9% هذا الأسبوع، في حين قفز مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك 4.7% و 6% على التوالي. ارتفع مؤشر Russell 2000 الصغير بنسبة 7.7% مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ يونيو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الولايات المتحدة أضافت 49 ألف وظيفة في يناير، أقل بقليل من 50 ألف وظيفة التي توقعها الاقتصاديون. انخفض معدل البطالة إلى 6.3%، أفضل من التوقعات عند 6.7%. تم تعديل أرقام شهر ديسمبر بشكل أقل بكثير، حيث سجل الشهر خسارة قدرها 227000 من القراءة الأولية التي بلغت 140.000 وظيفة.

وأقر مجلس الشيوخ قرارا بشأن الميزانية في وقت مبكر من يوم الجمعة، حيث يمضي الديمقراطيون قدمًا في عملية تمرير مشروع قانون لتخفيف فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار دون تصويت الجمهوريين. تشمل الحزمة شيكات تحفيزية بقيمة 1400 دولار، وإعانة تكميلية للعاطلين عن العمل ولقاح كوفيد-19 وصناديق الاختبار.