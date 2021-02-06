شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبلغ قمة عام بدعم آمال النمو وتخفيضات أوبك+ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% الجمعة، وذلك بعد بلوغها أعلى مستوياتها في عام والاقتراب من 60 دولارا للبرميل، مدعومة بآمال في انتعاش اقتصادي وقيود على الإمدادات من جانب مجموعة المنتجين التي تضم أوبك وحلفاءها.

وتدعم النفط أيضا مع بلوغ الأسهم الأمريكية أعلى مستوياتها على الإطلاق بفضل مؤشرات على تقدم حيال مزيد من التحفيز الاقتصادي، في حين أكد تقرير الوظائف الأمريكي استقرار سوق العمل.

وأنهى خام برنت الجلسة على ارتفاع 50 سنتا، بما يعادل 0.9 بالمئة، عند 59.34 دولارا للبرميل. وزاد سعر الخام الأمريكي عند التسوية 62 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 56.85 دولار، وذلك بعد أن بلغت مستوى 57.29 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 يناير من العام الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للخام حوالي تسعة بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يعود لأسباب منها نزول مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي إلى مستويات لم تشهدها منذ مارس.

وصعد برنت بنحو 6% هذا الأسبوع.

وقال إدوارد مويا محلل الأسواق الكبير لدى أواندا في نيويورك "برنت الآن يتجه لمتوى 60 دولارا، إذ نجحت أوبك بلس في تهدئة أغلب مخاوف على صعيد الإمداد ويتحسن التفاؤل على صعيد كوفيد عالميا".

رفعت أرامكو أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف الذي تنتجه إلى شمال غرب أوروبا في مارس 1.40 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وتمسكت أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك بلس، بسياستهم لكبح الإمدادات في اجتماع يوم الأربعاء.

ساعدت تخفيضات أوبك بلس غير المسبوقة في رفع الأسعار من مستويات متدنية قياسية في العام الماضي.

وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة بأن عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر لمستقبل الإنتاج، ارتفع للشهر الخامس على التوالي. وارتفع عدد الحفارات هذا الأسبوع أربعا إلى 299، وهو أعلى مستوى منذ مايو. (رويترز)

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)