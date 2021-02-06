تفاهم بين «التغير المناخي» و«أرادَ» لتعزيز الاستدامة البيئية

الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة «أرادَ» للتطوير العقاري بشأن التعاون في تعزيز الاستدامة البيئية في المجتمعات.

وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون بين الوزارة والشركة في مجال تحقيق الاستدامة البيئة وتشجيع تطبيق مفهوم الاستدامة في مختلف الأنشطة والمجالات لدى المجتمعات العمرانية المختلفة.

وقع المذكرة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ».

سوق المزارعين الجديد

وفي إطار التعاون، أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركة أرادَ، مبادرة سوق المزارعين الجديد «منبت» في إمارة الشارقة في «الجادة»، إحدى أبرز الوجهات العصرية الجديدة بالإمارة، والتي توفر مساحات وأماكن عرض مخصصة للمنتجات الزراعية المحلية ( 30 كشكاً) للمزارعين المحليين، ورواد الأعمال، والموردين.

وتستهدف مبادرة منبت إتاحة المجال لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المحلية لتعزيز عمليات البيع والشراء بشكل مباشر للجمهور كل يوم جمعة من الثالثة وحتى الثامنة مساءً في الهواء الطلق مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: إن تحقيق الاستدامة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، بما يواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ويعزز المساهمة في تحقيق هدف مئوية الإمارات 2071 بأن تكون الإمارات الدولة الأفضل عالمياً، لذا تعمل الوزارة على جوانب عدة لتحقيق هذه الأولوية الاستراتيجية، ومن أهمها تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وعلى رأسه المؤسسات العاملة في مجال التطوير العقاري، لضمان تصميم المجتمعات الجديدة بما يتوافق مع معايير ومتطلبات تحقيق الاستدامة.

تمكين الشباب

وأضاف: التعاون مع شركة أرادَ بشأن الاستدامة سيشمل مجالات عدة، تركز جميعها على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تحقيق الاستدامة بشكل عام، وأمن واستدامة الغذاء بشكل خاص، والترويج لزيادة الاستثمار في نظم الزراعة المستدامة والزراعة المجتمعية، وتوظيف الحلول الابتكارية القائمة على التكنولوجيا في تربية الثروة الحيوانية والمزارع السمكية، وإطلاق فعاليات تساهم في تحقيق الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية واستدامة تنوعها البيولوجي وتعزيز تبني السلوكيات المستدامة في الإنتاج والاستهلاك.

وأشار إلى أن هذا النوع من التعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من دوره تعزيز تحقيق شعار يوم البيئة الوطني الرابع والعشرين (التعافي الأخضر)، عبر تبني معايير الاستدامة في كافة المجالات والقطاعات، بما يعزز توجهات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.

الحفاظ على مواردنا الطبيعية

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: تأكيداً على التزامنا بالحفاظ على مواردنا الطبيعية ونحن نحتفل بيوم البيئة الوطني، فإننا فخورون بتعزيز شراكتنا مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، إذ يتماشى هذا مع أهدافنا في أرادَ لتصدّر قائمة المطورين العقاريين من حيث تشييد مجتمعات متكاملة ومستدامة في الوقت ذاته. وأضاف رئيس مجلس إدارة أرادَ: تمثّلت أولى نتائج هذا التعاون المثمر في إطلاق مبادرة «منبت»، وسوف نواصل جهودنا المشتركة لتدشين المزيد من النشاطات المماثلة من أجل زيادة الوعي البيئي داخل مجتمعاتنا وعلى مستوى الدولة ككل، إضافة إلى المساهمة بدورنا في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

الأجندة الخضراء

وسيتعاون الطرفان في العمل على المبادرات المتعلقة بتحقيق الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030، وتنفيذ مشاريع للشباب والمجتمع في مجال المحافظة على البيئة وضمان استدامتها، وتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته والترويج للزراعة المجتمعية والمنتج المحلي بالإضافة إلى دعم المزارعين والصيادين، وتطوير برامج لرفع الوعي البيئي في مجال الاستدامة لدى أفراد المجتمع.

