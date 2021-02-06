الأجانب يواصلون اقتناص الفرص في أسهم الإمارات

أبوظبي: مهند داغر

أمام أسبوع حذر في التداولات، نجحت أسهم «الدار» و«إعمار العقارية» في تقليص تراجعات الأسواق التي تأثرت بدورها بانخفاض جماعي ل«القيادية» في البنوك، وكذلك بعض أسهم الاستثمار والنقل، بينما واصل الأجانب اقتناص الأسعار المغرية ليخرجوا بصافي استثمار أسبوعي قدره 293.3 مليون درهم كمحصلة شراء.

وارتفع سهم «الدار» في أسبوع 9.71% مغلقاً سعره عند مستوى 3.84 درهم، مستحوذاً بذلك على 27% من إجمالي سيولة الأسبوع في سوق أبوظبي بما يعادل 725 مليون رهم، فيما ارتفع «إعمار العقارية» 1.05% عند مستوى 3.84 درهم، واستقطب 24% من سيولة سوق دبي بما يعادل 260 مليون درهم.

توزعت مشتريات الأجانب بواقع 205.46 مليون درهم محصلة شرائية في سوق أبوظبي، و87.84 مليون درهم كمحصلة شرائية في سوق دبي.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي في أسبوع، وبصافي استثمار 30.3 مليون درهم كمحصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 41.9 مليون درهم محصلة بيع.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 3.7 مليار درهم، منها 1.069 مليار درهم في سوق دبي و2.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.5 مليار سهم، توزعت بواقع 688.6 مليون سهم في دبي، و812.6 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 30.24 ألف صفقة.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1% عند مستوى 2670 نقطة متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والخدمات.

وتراجع قطاع البنوك 1.07% بعد تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.69% و«دبي الإسلامي» 0.6%.

كما تراجع قطاع العقار 0.15% بفعل تراجع «إعمار للتطوير» 2.04% و«إعمار مولز» 1.66% و«الاتحاد العقارية» 2.15% و«داماك» 2.19% فيما ارتفع «إعمار العقارية» 1.05% و«ديار» 0.34%.

وهبط قطاع الاستثمار 5.5% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 5.45% و«دبي المالي» 6.5% بالرغم من ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.28%.

وانخفض قطاع النقل 1.32% بعد انخفاض «العربية للطيران» 3.94% و«الخليج للملاحة» 5.73%، رغم ارتفاع «أرامكس» 0.68%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً على أساس أسبوعي بنسبة 0.4% إلى مستوى 5664 نقطة، مع ارتفاع أسهم الاستثمار والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع.

وارتفع قطاع العقار 9% مع ارتفاع «الدار» 9.71% رغم نزول «رأس الخيمة العقارية» 2.93%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.16% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 0.17%، و«الواحة كابيتال» 12.61%، فيما نزل «إشراق» 0.32%.

وزاد قطاع الطاقة 0.76% بفعل صعود «طاقة» 0.69% و«دانة غاز» 3.22% في مقابل هبوط «أدنوك للتوزيع» 0.26%.

وعلى العكس تراجع قطاع البنوك 0.63% نتيجة تراجع «أبوظبي الأول» 0.93% و«أبوظبي الإسلامي» 1.6%. كما تراجع قطاع الاتصالات 0.3% نتيجة تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة سهم «الدار» باستقطابه 752.5 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 3.84 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 598.12 مليون درهم وأقفل عند 14.88 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات قدرها 391.5 مليون درهم، وأقفل عند 46.08 درهم.

وفي سوق دبي، واصل «إعمار العقارية» حصد أعلى التداولات بقيمة 260.2 مليون درهم مغلقاً عند 3.84 درهم تلاه من حيث جذب السيولة «دبي المالي» بقيمة 147.6 مليون درهم مغلقاً عند 1.15 درهم، ثم «دبي الإسلامي» باستحواذه على 134.8 مليون درهم ليغلق عند 5.01 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وكان اكبر الرابحين في سوق أبوظبي خلال أسبوع «رأس الخيمة للدواجن» بارتفاعه 24.7% إلى 2.07 درهم، تلاه «بالمز الرياضية» بارتفاعه 12.79% مغلقاً عند 16.58 درهم، ثم «الواحة كابيتال» الذي ارتفع 12.61% ليغلق عند 1.25 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 17.92% إلى مستوى 1.97 درهم، تلاه «الوطنية للتكافل» بهبوطه 4.95% إلى 0.903 درهم، ثم «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» بنزوله أيضاً 4.95% إلى 3.46 درهم.

وسجل «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأكثر بسوق دبي وبنسبة 100% مغلقاً عند 31.1 درهم، تلاه «دبي للتأمين» بارتفاعه 15% وإغلاقه عند 4.83 درهم، ثم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» الذي ارتفع 14.88% وأغلق عند 4.94 درهم.

وفي المقابل، سجل «دار التكافل» التراجع الأكثر بنسبة 5.73% مغلقاً عند 0.905 درهم، تلاه «الخليج للملاحة» الذي هبط أيضاً بالنسبة ذاتها 5.73% ليغلق عند مستوى 0.362 درهم، بينما حل ثالثاً في التراجع «المدينة للتمويل» بنزوله 5.61% عند 0.185 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 214.17 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و205.46 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 214.17 مليون درهم محصلة بيع، منها 14.58 مليون درهم محصلة بيع العرب، و199.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 94.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.4 مليون درهم محصلة شراء العرب، و87.84 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 94.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 70.3 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و23.97 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية خلال أسبوع شهدت توجهاً شرائياً في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 30.3 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 41.9 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 41.9 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 30.3 مليون درهم محصلة بيع.