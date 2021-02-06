شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القابضة المعدنية: تغيير إدارات الشركات الخاسرة يحسن مؤشراتها المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، أن التجربة أثبتت أن تغيير إدارات الشركات الخاسرة يساهم بشكل كبير فى تحسين نتائجها المالية، مدللا على ذلك بما حدث فى شركة النحاس المصرية، والتى شهدت تحسنا كبيرا مع تولى ادارة جديدة مسؤلية الشركة.

أضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365" أن الشركة بدأت تسير على المسار الصحيح من خلال تقليل خسائرها، ومن خلال تنشيط العمل في فرع الاسكندرية وفرع التبين.

وحول شركة الكوك التى تعتبر شركة مكملة لشركة الحديد والصلب، أوضح انه مع اجراءات تصفية الحديد وضع شركة الكوك فى مشكلة على اعتبار ان الحديد والصلب كانت المستهلك الاول لفحم الكوك ، لافتا انه لابد لهذه الشركة أن تركز على المنتجات التي تصنعها وزيادة الصادرات حتى تستطيع أن تستمر خاصة ان استهلاك الكوك المنتج الرئيسى لها لم يعد له استخدام حاليا.

وأشار أنه ما يزال عند رأيه بضرورة تحرك الحكومة لخفض سعر الطاقة سواء الكهرباء، أو الغاز للشركات خاصة شركة مصر للالومنيوم التى تعانى من خسائر كبيرة بسبب ارتفاع سعر الكهرباء، موضحا أنه مع ارتفاع سعر المعدن عالميا، بدأت النتائج فى التحسن التدريجى، لكن لابد من خفض سعر الكهرباء.