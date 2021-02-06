شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق مرتفعاً بفعل تصدر الشركة سوق الحوسبة السحابية عام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات اليوم الجمعة عقب بيانات كشفت عن تصدر شركة التجارة الإلكترونية سوق الحوسبة السحابية على مستوى العامل في 2020.



وبلغت حصة "أمازون دوت كوم" 32% من سوق الحوسبة السحابية في الربع السنوي الرابع من العام الماضي متفوقة على "مايكروسوفت" و"ألفابت".



وكانت نتائج الأعمال الفصلية التي أعلنتها "أمازون دوت كوم" مؤخراً قد أظهرت أن إيرادات الشركة من الحوسبة السحابية بلغت 37 مليار دولار في الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، بينما بلغت إيرادات الشركة من الحوسبة السحابية 129 مليار دولار في عام 2020 بأكمله.



وتجدر الإشارة إلى أن "أمازون" أعلنت مؤخراً عن نية المدير التنفيذي "جيف بيزوس" التنحي عن منصبه وأقرت تعيين مدير وحدة الحوسبة السحابية خلفا له.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 0.6% وأغلق جلسة الجمعة عند 3352.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3377 دولارا وأقل سعر عند 3302.7 دولار.