شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيم ستوب" يستعيد نغمة المكاسب ويقفز بأكثر من 19% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جيم ستوب" خلال تعاملات اليوم الجمعة بشكل قوي مستعيدا نغمة المكاسب عقب إلغاء القيود المفروضة على شراء سهم شركة الألعاب الإلكترونية.



وأعلنت منصة "روبن هود" للتعاملات الإلكترونية إلغاء القيود التي فرضتها على أواخر يناير/كانون الثاني الماضي على شراء سهمي شركتا "جيم ستوب" و"إيه إم سي إنترتينمنت".



يأتي ذلك بعد المضاربات القوية باتفاق بين المستثمرين الأفراد عقب رهان صناديق التحوط على انخفاض السهمين المذكورين.



وحتى نهاية جلسة أمس الخميس، هبط سهم "جيم ستوب" بنسبة 80% في أربع جلسات فقط، وذلك بعد مكاسب حادة بلغت 1600% في شهر يناير/كانون الثاني.



وأعربت لجان مالية واقتصادية بالكونجرس الأمريكي عن قلقها من المضاربات الحادة في "وول ستريت" بالآونة الأخيرة، وكشفت عن تحقيقات مكثفة للوقوفو على أسباب هذه التحركات.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "جيم ستوب" بنسبة 19.2% وأغلق جلسة الجمعة عند 63.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 95 دولار وأقل سعر عند 51.09 دولار.