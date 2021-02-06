شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يحققان إغلاقا قياسيا لثاني جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة وسجل معظمها إغلاقات قياسية لثاني جلسة على التوالي، كما حققت "وول ستريت" أفضل مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 49 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 50 ألف وظيفة.



ومع ذلك، انخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 6.3% الشهر الماضي من 6.7% في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون استقرار المؤشر دون تغيير.



وعلق الرئيس "جو بايدن" على هذه البيانات قائلا إن المواطنين في بلاده يعانون ويجب معالجة هذا الأمر.



وفي سياق منفصل، تحدثت وسائل إعلامية عن أن مجلس الشيوخ وافق على خطة الرئيس "بايدن" لتحفيز الاقتصاد بضخ 1.9 تريليون دولار.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 1.1% أو ما يعادل 62 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 56.85 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 9%، وسجل أعلى سعر عند 57.2 دولار وأقل سعر عند 56.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.8% أو ما يعادل 50 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 59.34 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط عام 2020، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 7.8%، وسجل أعلى مستوى عند 59.7 دولار وأقل سعر عند 59.08 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% (ما يعادل 92 نقطة) إلى 31148 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 31252 نقطة وأقل مستوى عند 31083 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 78 نقطة) إلى 13856 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 6%، وبلغ أعلى مستوى عند 13878 نقطة وأقل مستوى عند 13761 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 3886 نقطة، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 4.7%، وسجل أعلى مستوى عند 3894 نقطة وأقل مستوى عند 3874 نقطة.