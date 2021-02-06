شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تنهي الجلسة على انخفاض رغم تراجع الدولار واستمرار الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التوقعات الإيجابية بشأن الطلب.



ويترقب المستثمرون الأسبوع المقبل صدور تقرير العرض والطلب من جانب وزارة الزراعة الأمريكية وسط توقعات بنقص الإمدادات من الذرة والصويا.



وكانت الصويا قد ارتفعت للجلسة الثالثة على التوالي قبل صدور التقرير في التاسع من فبراير/شباط.

ويرى محللون أن الصين سوف تعزز من مشترياتها على الذرة والصويا الأمريكية قبيل عطلة العام القمري الجديد في بكين.



وصدرت الولايات المتحدة سلعا زراعية ومنتجات ذات صلة بقيمة 28.75 مليار دولار إلى الصين في العام الماضي، وهو ما جاء دون توقعات بتصدير سلع زراعية بقيمة 36.5 مليار دولار اتساقا مع بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.6 نقطة وأقل مستوى عند 90 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة .4% إلى 13.66 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.82 دولار وأقل سعر عند 13.65 دولار.