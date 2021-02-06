شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنسبة 3% وتحقق مكاسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات دون التوقعات.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 49 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 50 ألف وظيفة.



ومع ذلك، انخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 6.3% الشهر الماضي من 6.7% في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون استقرار المؤشر دون تغيير.



وعلق الرئيس "جو بايدن" على هذه البيانات قائلا إن المواطنين في بلاده يعانون ويجب معالجة هذا الأمر.



وفي سياق منفصل، تحدثت وسائل إعلامية عن أن مجلس الشيوخ وافق على خطة الرئيس "جو بايدن" لتحفيز الاقتصاد بضخ 1.9 تريليون دولار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.6 نقطة وأقل مستوى عند 90 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 3% أو ما يعادل 79 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.019 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى سعر عند 27.105 دولار وأقل سعر عند 26.255 دولار.