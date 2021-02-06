شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الصعود بدعم من توقعات التعافي الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة عقب قرار البنك المركزي وتصريحات رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي".



كان البنك المركزي البريطاني قد أعلن أمس قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير في خطوة وافقت توقعات الأسواق، كما ثبت حجم برنامجه لمشتريات الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني.



وفي مؤتمر صحفي تعقيبا على السياسة النقدية، قال "بيلي" إن هناك إشارات أظهرت أن معدل البطالة أعلى من البيانات الرسمية في الآونة الأخيرة بسبب قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.



ومع ذلك، توقع "بيلي" تعافي الاقتصاد البريطاني في الفترة القادمة بدعم من توزيع جرعات من اللقاحات الواعدة للوقاية من فيروس كورونا، ومن بينها لقاح "أسترازينيكا" ولقاح "فايزر – بيونتك" ولقاح "موديرنا" والتي اعتمدت جميعها في المملكة المتحدة وأوروبا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3732، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3741 وأقل سعر عند 1.3662.