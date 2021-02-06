شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع السعة الإجمالية للسنترالات لـ25 مليون أبريل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت السعة الإجمالية للسنترالات حتى ابريل 2020 الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت السعة الإجمالية نحو 25.1 مليون خط، مقابل 23.11 مليون خط حتى شهر ابريل من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 2.10 مليون خط.

ورصدت البيانات الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد مشتركو الهاتف المحمول بلغ في ابريل 2020 نحو 96.53 مليون خط، مقابل 93.68 مليون خط في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 2.85 مليون خط، كما بلغ عدد مشتركو الهاتف الثابت نحو 9.53 مليون مشترك في ابريل الماضي، مقابل 8.36 مليون مشترك في نفس الفترة عام 2019، بزيادة بلغت نحو 1.17 مليون مشترك.

أما بالنسبة لمستخدمو شبكة الانترنت فقد ارتفع عددهم ليصل إلى 48.50 مليون مستخدم في ابريل الماضي، مقابل 40.90 مليون مستخدم في نفس الفترة من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 7.6 مليون مستخدم، وبلغ عدد مشتركو الانترنت فائق السرعة الثابت "ADSL" نحو 7.77 مليون مشترك في ابريل الماضي، بينما بلغ عدد المشتركين نحو 6.84 مليون مشترك في نفس الفترة عام 2019، بزيادة بلغت 0.93 مليون مشترك.

وتقدمت مصر مركز واحدا خلال شهر أكتوبر الماضي فى مؤشر SPEED TEST لقياس سرعة الانترنت لتحتل بذلك المركز 90 عالميا من أصل 176 مسجلة متوسط سرعة فى خدمة الأنترنت الأرضي ( الثابت ) بلغ 34.72 ميجابت، بينما جاءت سنغافورة فى المركز الأول بـ229.42 ميجابت تلتها هونج كونج بـ215.19 ميجابت.