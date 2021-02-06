شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارات سيات تراكو موديل 2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السيارة سيات تراكو ذو ٧ مقاعد موديل 2021 في مصر بعدة فئات وهي كالاتي :

Style 535.000 الف جنية مصري

Style Plus 585.000 الف جنية مصري

Xcellence 635.000 الف جنية مصري

FR 665.000

ابرز المواصفات :

تأتي السيارة سيات تراكو في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر تربو , بقوة 150 حصان , و 250 نيوتن متر , و يتصل بصندوق سرعة DSG , من 6 سرعات , و جر امامي للعجلات , لتتسارع تراكو من 0-100 كم/الساعة في 9.4 ثانية , و تصل لسرعة قصوي 199 كم/الساعة , و تحقق متوسط استهلاك وقود 7.3 لتر لكل 100 كم .

الجدير بالذكر ان كل فئات تراكو تقدم ب 7 مقاعد , ماعدا الفئة الاولي .

وعن تجهيزات الفئة الاولي " Style "

مكيف هواء اتوماتيكي

فتحتات مكيف للمقاعد الخلفية

ثلاجة امامية

لوحة عدادات رقمية

مرايا داخلية بخاصية التعتيم

زجاج عازل للحرارة

مستشعرات ضوء و مطر

مثبت سرعة

مكابح يد كهربائية + Auto hold

نظام الدخول و التشغيل الذكي

شاشة وسطية قياس 8.2 بوصة تعمل باللمس

نظام صوتي من 9 مكبرات للصوت

3 مداخل USB-C

نظام Seat Link

Apple Car Play – Android Auto

بلوتوث

نظام الاوامر الصوتية

مرايا جانبية بخاصية الضم و التسخين

اضواء ترحيب بالمرايا الخارجية " تعرض كلمة Hola "

نظام التحكم في مسافة الصف الخلفية

كاميرا خلفية

نظام تنظيف الكاميرا الخلفية

مقاعد " Olot comfort" مريحة مع تطعيمات من اللكنترا

مقاعد امامية قابلة لتعديل الارتفاع , مع دعم القطانية

مقاعد خلفية قابلة للطي

مقاعد خلفية قابلة للتعديل للامام والخلف

مساند رأس قابلة للتعديل

عصا ناقل حركة من الجلد

مسند يد امامي وخلفي

حقيبة تخزين اسفل مقعد السائق

عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف من الجلد

بدالات لتغير السرعة علي المقود

اضواء عند الاقدام

ارضية حقيبة امتعة قابلة للتعديل

عجلات رياضية قياس 17 بوصة

زجاج خلفي ملون

مصابيح امامية LED بخاصية dynamic range control

مصابيح نهارية LED

مصابيح خلفية LED

شريط اضاءة بطول حقيبة التخزين LED

تطعيمات من الكروم حول النوافذ

نظام تعليق خلفي Multi link

اما عن تجهيزات الفئة الثانية " Style Plus "

كل ما سبق بالاضافة الي الاتي

مكيف هواء اتوماتيكي ثلاثي المناطق

نظام SEAT Drive Profile لاختيار انماط القيادة

شحن لاسلكي للهاتف الذكي

غطاء حقيبة تخزين كهربائي + مع خاصية التحكم في الارتفاع مع ذاكرة

نظام فتح حقيبة الامتعة من خلال حركة القدم

سبعة مقاعد

تطعيمات داخلية من الكروم

نظام الاضاءة الداخلية Ambient Lighting

حاملات اكواب للصف الثالث من المقاعد

عجلات رياضية قياس 18 بوصة

فتحة سقف بانورامية

وتأتي تجهيزات الفئة الثالثة "Xcellence "

كل ما سبق بالاضافة الي الاتي

شاشة وسطية قياس 9.2 بوصة

نظام صوتي من BEATS بـ 9 مكبرات للصوت + مضخم للصوت بقوة 400 وات

مرايا بخاصية الضم و التسخين مع ذاكرة

نظام المساعدة في الصف Park Assist

نظام التحكم في مسافة الصف الامامية و الخلفية

كاميرا 360 درجة + بخاصية 3D

مقاعد من الجلد الاسود

مقعد سائق بتحكم كهربائي مع ذاكرة

نظام تسخين المقاعد الامامية والخلفية

سقف داخلي باللون الاسود

تطعيمات داخلية من الخشب

عجلات رياضية قياس 19 بوصة

قبضان تحميل علي السقف من الكروم

تعطيمات خارجية من الكروم

تجهيزات الفئة الرابعة "FR "

تطعيمات داخلية من الالومنيوم

عجلات رياضية 20 بوصة

شبكة امامية رياضية بشعار FR

مرايا خارجية باللون الرمادي

جناح خلفي

مخارج مزدوجة للعادم

واخيرا تأتي تجهيزات الامان في سيات تراكو موديل 2021 في مصر كالاتي :

6 وسائد هوائية

ABS-EBD-ESC

نظام مساعدة المكابح Brake Assist

مجموعة تروس تفاضلية الكترونية XDS

نظام ثبات ديناميكي Dynamic traction control

نظام توجية ديناميكي Dynamic steering

نظام مراقبة ضغط الاطارات TPMS

اماكن تثبيت مقاعد الاطفال Isofix

نظام منع السرقة

مصابيح ضبابية اماميةLED بخاصية التحرك مع الملفات

مصابيح ضبابية خلفية

نظام مراقبة السائق Tiredness recognition

اطار احتياطي صغير الحجم Space saving spare wheel