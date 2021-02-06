شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارات سيات تراكو موديل 2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم السيارة سيات تراكو ذو ٧ مقاعد موديل 2021 في مصر بعدة فئات وهي كالاتي :
Style 535.000 الف جنية مصري
Style Plus 585.000 الف جنية مصري
Xcellence 635.000 الف جنية مصري
FR 665.000
ابرز المواصفات :
تأتي السيارة سيات تراكو في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر تربو , بقوة 150 حصان , و 250 نيوتن متر , و يتصل بصندوق سرعة DSG , من 6 سرعات , و جر امامي للعجلات , لتتسارع تراكو من 0-100 كم/الساعة في 9.4 ثانية , و تصل لسرعة قصوي 199 كم/الساعة , و تحقق متوسط استهلاك وقود 7.3 لتر لكل 100 كم .
الجدير بالذكر ان كل فئات تراكو تقدم ب 7 مقاعد , ماعدا الفئة الاولي .
وعن تجهيزات الفئة الاولي " Style "
مكيف هواء اتوماتيكي
فتحتات مكيف للمقاعد الخلفية
ثلاجة امامية
لوحة عدادات رقمية
مرايا داخلية بخاصية التعتيم
زجاج عازل للحرارة
مستشعرات ضوء و مطر
مثبت سرعة
مكابح يد كهربائية + Auto hold
نظام الدخول و التشغيل الذكي
شاشة وسطية قياس 8.2 بوصة تعمل باللمس
نظام صوتي من 9 مكبرات للصوت
3 مداخل USB-C
نظام Seat Link
Apple Car Play – Android Auto
بلوتوث
نظام الاوامر الصوتية
مرايا جانبية بخاصية الضم و التسخين
اضواء ترحيب بالمرايا الخارجية " تعرض كلمة Hola "
نظام التحكم في مسافة الصف الخلفية
كاميرا خلفية
نظام تنظيف الكاميرا الخلفية
مقاعد " Olot comfort" مريحة مع تطعيمات من اللكنترا
مقاعد امامية قابلة لتعديل الارتفاع , مع دعم القطانية
مقاعد خلفية قابلة للطي
مقاعد خلفية قابلة للتعديل للامام والخلف
مساند رأس قابلة للتعديل
عصا ناقل حركة من الجلد
مسند يد امامي وخلفي
حقيبة تخزين اسفل مقعد السائق
عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف من الجلد
بدالات لتغير السرعة علي المقود
اضواء عند الاقدام
ارضية حقيبة امتعة قابلة للتعديل
عجلات رياضية قياس 17 بوصة
زجاج خلفي ملون
مصابيح امامية LED بخاصية dynamic range control
مصابيح نهارية LED
مصابيح خلفية LED
شريط اضاءة بطول حقيبة التخزين LED
تطعيمات من الكروم حول النوافذ
نظام تعليق خلفي Multi link
اما عن تجهيزات الفئة الثانية " Style Plus "
كل ما سبق بالاضافة الي الاتي
مكيف هواء اتوماتيكي ثلاثي المناطق
نظام SEAT Drive Profile لاختيار انماط القيادة
شحن لاسلكي للهاتف الذكي
غطاء حقيبة تخزين كهربائي + مع خاصية التحكم في الارتفاع مع ذاكرة
نظام فتح حقيبة الامتعة من خلال حركة القدم
سبعة مقاعد
تطعيمات داخلية من الكروم
نظام الاضاءة الداخلية Ambient Lighting
حاملات اكواب للصف الثالث من المقاعد
عجلات رياضية قياس 18 بوصة
فتحة سقف بانورامية
وتأتي تجهيزات الفئة الثالثة "Xcellence "
كل ما سبق بالاضافة الي الاتي
شاشة وسطية قياس 9.2 بوصة
نظام صوتي من BEATS بـ 9 مكبرات للصوت + مضخم للصوت بقوة 400 وات
مرايا بخاصية الضم و التسخين مع ذاكرة
نظام المساعدة في الصف Park Assist
نظام التحكم في مسافة الصف الامامية و الخلفية
كاميرا 360 درجة + بخاصية 3D
مقاعد من الجلد الاسود
مقعد سائق بتحكم كهربائي مع ذاكرة
نظام تسخين المقاعد الامامية والخلفية
سقف داخلي باللون الاسود
تطعيمات داخلية من الخشب
عجلات رياضية قياس 19 بوصة
قبضان تحميل علي السقف من الكروم
تعطيمات خارجية من الكروم
تجهيزات الفئة الرابعة "FR "
تطعيمات داخلية من الالومنيوم
عجلات رياضية 20 بوصة
شبكة امامية رياضية بشعار FR
مرايا خارجية باللون الرمادي
جناح خلفي
مخارج مزدوجة للعادم
واخيرا تأتي تجهيزات الامان في سيات تراكو موديل 2021 في مصر كالاتي :
6 وسائد هوائية
ABS-EBD-ESC
نظام مساعدة المكابح Brake Assist
مجموعة تروس تفاضلية الكترونية XDS
نظام ثبات ديناميكي Dynamic traction control
نظام توجية ديناميكي Dynamic steering
نظام مراقبة ضغط الاطارات TPMS
اماكن تثبيت مقاعد الاطفال Isofix
نظام منع السرقة
مصابيح ضبابية اماميةLED بخاصية التحرك مع الملفات
مصابيح ضبابية خلفية
نظام مراقبة السائق Tiredness recognition
اطار احتياطي صغير الحجم Space saving spare wheel