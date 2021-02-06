شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ندوة استراتيجية التمويل الصناعى بمشاركة وزراء الهجرة والصناعة والمالية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا السبت الندوة الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "استراتيجية التمويل الصناعي"، لمناقشة استراتيجية وسياسات التمويل الصناعى، وذلك بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي.

وقد سبق، أن عقدت وزارة الهجرة 3 ندوات حوارية افتراضية في إطار إطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، حيث عقدت الندوة الأولى في أواخر نوفمبر الماضي تحت عنوان "توطين الصناعة ودعم الاستثمار الصناعي في مصر"، وكانت لأول مرة بمشاركة خبيرة الاقتصاد المصرية العالمية البارونة د. نعمت شفيق، ثم عقدت الندوة الثانية أوائل ديسمبر الجاري تحت عنوان "مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر"، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، والندوة الحوارية الافتراضية الثالثة بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، نهاية ديسمبر الماضى .

وقالت وزيرة الهجرة أن المؤتمر فى دورته السادسة، التى تهتم بملف الصناعة، يأتى فى ظل الاهتمام الشديد الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع قاطرة التنمية والمستقبل للدولة المصرية، بشكل يمكننا من الاستفادة من تجارب الآخرين سواء على مستوى الدول، أو على مستوى الأشخاص مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات فى الخارج.