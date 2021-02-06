شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة اقتصادية: الشهادات الادخارية والمشاريع الصغيرة أأمن وسائل الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الدكتورة سهر الدماطى الخبيرة الاقتصادية والمصرفية انه من الممكن إعادة سيناريو قناة السويس بمشروعات أخرى مشابهة وطرح شهادات بفائدة يستفيد منها الأشخاص مشيرة الى ان هناك العديد من المشروعات الدائمة التي تدر أرباحا مثل مشاريع الاتصالات والتكنولوجيا والطرق وتلك المشاريع ستكون مفيدة للأشخاص الذين يريدون ادخار أموالهم مضيفة الى انه لابد من توعية الأشخاص بهذا الامر بعيدا عن سناريوهات المستريح وغيرها.

وتابعت الدكتورة سهر الدماطى خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج مساء dmc والذى يقدمة الاعلامى رامى رضوان ان استثمار المصريين لأموالهم في قناة السويس الجديدة هو نموذج يحتذى به مضيفة ان الشهادات الادخارية أفضل الوسائل لاستثمارالأموال مشيرة ان الاستثمار في مجالات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر هي فرصة جيدة للإستثمار