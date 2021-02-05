أستون مارتن تكشف النقاب عن «دي بي إكس» بدفع رباعي رياضية

بكين:”الخليج 365”

بدأت أستون مارتن، امس الجمعة، فصلاً جديداً وجريئاً في تاريخها العريق الذي يمتد على مدار 106 أعوام، حيث كشفت النقاب عن أول سيارة دفع رباعي رياضية متعددة الاستخدامات من إنتاجها. ويأتي إطلاق هذه السيارة التي تحمل اسم «دي بي إكس» ليفتح آفاقاً واسعة أمام العلامة البريطانية المتخصصة بالسيارات الفاخرة.

ويأتي التصميم الجديد تتويجاً لسنوات طويلة من البحث والتطوير، حيث بدأت مرحلة التصميم الرقمي منذ عام 2015، في حين انطلقت التجارب الفعلية في ويلز في العام الماضي. وتفتتح «دي بي إكس» مرحلة جديدة في مساعي أستون مارتن لتوفير أداء استثنائي مع تصميم فريد من حيث الطابع وسهولة الاستخدام، في فئة لم تقدم العلامة الفاخرة أي سيارة فيها من قبل. وترسي «دي بي إكس» معايير جديدة وجريئة في فئتها بفضل ما تقدمه من تنوع وغنى متوقع من سيارة رياضية فاخرة تتمتع بتقنيات الدفع الرباعي والأداء الديناميكي المتميز معاً.

وقال د. آندي بالمر، رئيس «أستون مارتن لاجوندا» والمدير التنفيذي للمجموعة: لا تسعفني الكلمات للتعبير عن مدى أهمية «دي بي إكس» بالنسبة لعلامة أستون مارتن، ومدى سعادتنا وحماستنا بإطلاقها. ومن خلال مسيرة تطوير هذه السيارة الرياضية الجميلة، انتقلت الشركة إلى آفاق جديدة واتجاهات ملهمة لم تسبر أغوارها من قبل. وتمثل «دي بي إكس» خطوة هامة في المرحلة الثالثة والأخيرة من خطتنا الطموحة «القرن الثاني»، لتعكس التوسّع الموعود في محفظتنا، وتفتتح عمليات الإنتاج في ثاني منشآت التصنيع التابعة لأستون مارتن. وتأتي السيارة مع محرك بثماني أسطوانات، وشاحنين توربو سعة 4 ليترات، وهو نفس المحرك المستخدم في سيارة «دي بي 11» و«فانتاج». وتقدم «دي بي إكس» قوة 550 حصاناً، وعزم دوران 700 نيوتن متر، وقد تم ضبطه بعناية ودقة لتلبية الاحتياجات المحددة لهذا النموذج.