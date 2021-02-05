24.6 مليار درهم التبادل التجاري بين دبي وألمانيا خلال 2020

دبي:”الخليج 365”

بحث أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي مع وفد دبلوماسي واقتصادي ألماني برئاسة هولغر ماهنيك القنصل الألماني في دبي، آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التبادل التجاري بين دبي وألمانيا، وتطرق الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي إلى مستقبل قطاع التجارة بعد جائحة كورونا، ودور جمارك دبي في دعم سلاسل الإمداد العالمية، وتسهيل الإجراءات الجمركية على مجموعات العمل والتجارة.

ويأتي هذا اللقاء المهم الذي ضم أوليفر أويمز رئيس المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، ونادجا هنت، ضابط ارتباط الجمارك الألمانية، وحضره عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في جمارك دبي، في إطار جهود جمارك دبي للتنسيق مع الشركاء التجاريين، ضمن مبادرة «ارتباط».

التبادل التجاري

وسجل التبادل التجاري بين دبي وجمهورية ألمانيا نمواً بواقع 13.2 % خلال عشر سنوات (2011-2020) ليرتفع من 21.7 مليار درهم إلى 24.6 مليار درهم، وتشير البيانات الأولية أن قيمة التجارة في العام الماضي وزعت بنحو 1.38 مليار درهم للصادرات و2.57 مليار درهم إعادة التصدير، و20.6 مليار درهم واردات.

عام التعافي

وقال أحمد محبوب: تحرص دبي، وفي إطار توجيهات القيادة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعد جمهورية ألمانيا شريكاً تجارياً مهماً لدبي حيث تعمل في دبي 300 شركة ألمانية، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل القطاع التجاري والاقتصادي لدولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، خاصة أن العام المقبل سيشهد العديد من الفعاليات العالمية التي تستضيفها الإمارات ومنها معرض إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أن عام 2021 هو عام التعافي والنمو الاقتصادي وعودة الحياة إلى طبيعتها خاصة في ظل وجود اللقاح.

التحفيز الاقتصادي

من جانبه قال هولغر ماهنيك: إن العلاقات الإماراتية الألمانية علاقات متميزة على كافة الصعد وأن الإمارات شريك تجاري مهم لألمانيا، كما يوجد تعاون جمركي وتجاري وطيد بين دبي وألمانيا، مشيداً بالدور المهم الذي لعبته جمارك دبي خلال جائحة كورونا في تسهيل التجارة ودعم سلاسل الإمداد عالمياً بشكل عام وبين دبي وألمانيا بشكل خاص، مثمناً في ذات الوقت حزم التحفيز الاقتصادي التي أجرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتأثيراتها الإيجابية في دعم الشركات خلال أزمة كورونا.

وأضاف: نثق في قدرة دبي ومرونة اقتصادها على التعافي السريع من آثار جائحة كورونا وتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، خاصة مع قرب استضافة معرض إكسبو، وتشارك ألمانيا بفعاليات مهمة في المعرض من خلال الجناح الألماني.

تيسير التجارة

وسلطت إيمان بدر السويدي، مديرة إدارة القيمة الجمركية مديرة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي الضوء على«برنامج المشغل الاقتصادي» مشيرة إلى أن البرنامج يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في الدولة، كما يمثل البرنامج أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة.

وشاركت إدارة الملكية الفكرية بعرض عن دورها في تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وإعادة تدوير المنتجات المقلدة، وفض نزاعات الملكية الفكرية، وتسجيل العلامات التجارية لدى جمارك دبي لحماية حقوقها، حيث تم تسجيل 28 علامة تجارية في 2018، و15 علامة في 2019، و31 علامة في 2020.

100 مليار التجارة الإلكترونية 2022

استعرض اللقاء مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود والذي يهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة، حيث يتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 23% لتصل إلى 27 مليار دولار ( 100 مليار درهم) في 2022، وتشير البيانات الحديثة إلى تحقيق 10% نمواً في استخدام المستهلكين قنوات التسوق الإلكترونية بعد جائحة كورونا، نتيجة التحول في سلوك المستهلكين.