شكرا لقرائتكم خبر عن الجائحة تكبّد عمالقة النفط 70 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبّدت 4 شركات نفط عملاقة قرابة 70 مليار دولار خسائر صافية في عام 2020 جراء الهبوط الحاد في الطلب على النفط بسبب الإغلاقات التي طالت غالبية الدول حول العالم في مسعى لوقف تفشي وباء كورونا.

صورة الشوارع الخالية والطائرات الجاثمة على أرض المطارات حول العالم طبعت عام 2020. وكان للعمل والتعلم عن بعد، إضافة إلى الهبوط الحاد في الطلب على السفر، التأثير الكبير في الطلب على الطاقة.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»: إن حركة الركاب الجوية العالمية تراجعت بنسبة غير مسبوقة بلغت 66% في عام 2020 بسبب قيود السفر المفروضة خلال جائحة «كوفيد- 19».

وأحدث شركات الطاقة التي أعلنت نتائجها السنوية كانت «رويال داتش شل»، الخميس، فقد كشفت عن تكبّدها 21,7 مليار دولار في 2020، فيما بلغت خسائر «بريتيش بتروليوم» 20,3 مليار دولار، بينما كانت الأكثر تأثراً «إكسون موبيل» التي تكبّدت 22,4 مليار دولار. وبلغت خسائر «شيفرون» 5,5 مليار دولار.

تراجع هائل في الطلب

وأعلنت المجموعة النفطية العملاقة «رويال داتش شل» خسائر صافية كبيرة بلغت 21,7 مليار دولار في 2020 بسبب انخفاض أسعار الطاقة والتراجع الهائل في الطلب بسبب وباء «كوفيد- 19».

وذكرت المجموعة الهولندية البريطانية في بيان الخميس، أنها حققت أرباحاً صافية قدرها 15,8 مليار دولار في 2019 قبل بدء الأزمة الصحية التي أدت إلى انخفاض طويل الأمد في استهلاك النفط والغاز.

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بن فان بيردن: «كان 2020 عاماً استثنائياً». وأضاف: «اتخذنا إجراءات صارمة، لكنها حاسمة»؛ إذ أعلنت شل في الواقع عن خطط لإلغاء ما يصل إلى تسعة آلاف وظيفة أو أكثر من 10 في المئة من قوتها العاملة في العالم.

وتعكس النتائج التي أعلنتها شل والخفض الكبير في الوظائف الوضع في أماكن أخرى من قطاع الطاقة. فخسارة شل السنوية أكبر من تلك التي كشفت عنها شركة بريتش بتروليوم الثلاثاء وبلغت 20,3 مليار دولار.

شطب آلاف الوظائف

كما أعلنت «بريتيش بتروليوم»، أنها ستلغي نحو عشرة آلاف وظيفة. وتكبدت مجموعة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة خسارة بلغت 22,4 مليار دولار في 2020 بينما بلغت قيمة خسائر «شيفرون» 5,5 مليار دولار.

وبعد فرض إجراءات الحجر الأولى في الربيع انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وحتى لفترة وجيزة في أوائل إبريل.

لكنها تحسنت وبلغت نحو ستين دولاراً الخميس، مع أنها تبقى أقل من المستوى الذي سجلته مطلع 2020. وتضررت حسابات شل خصوصاً في الربع الثاني من تراجع قيمة الموجودات بما يعكس وضع السوق ما تسبب بخسارة 18 مليار دولار.

وقد استأنفت تسجيل الأرباح في الربع الثالث لكنها عادت في الربع الأخير إلى تسجيل الخسائر التي بلغت أربعة مليارات دولار حينذاك.

وألحق الوباء ضرراً بسوق النفط واضطرت الشركات الكبرى إلى التكيف مع الأسعار المنخفضة.

أرقام بشعة

قال ريتشارد هانتر رئيس إدارة الأسواق في مجموعة «انتراكتيف اينفستور»: إن «النتائج الأخيرة من شركات النفط الكبرى الأخرى مهدت الطريق لوضع غير مريح ونتائج شل تحوي بالفعل بعض الأرقام البشعة».

وأضاف أنه من الواضح أن الوباء كان له تأثير خطِر في الأداء وأسعار النفط خصوصاً.

تابع هانتر، أن التأثير المزدوج للعرض المفرط والطلب المعطل؛ حيث توقفت الطائرات عن العمل وتقلص السفر إلى حد كبير وتوقف التصنيع تماماً أثناء الإغلاق، كُشف في هذه الأرقام.

وعلى الرغم من الآمال في التعافي الاقتصادي التي تعززت مع بدء طرح اللقاحات، قالت شل: إنه «لا تزال هناك شكوك كبيرة في ظروف الاقتصاد الكلي، مع تأثير سلبي متوقع في الطلب على النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة».

القدرة على التكيّف

ومع ذلك، أوضحت «شل» أنها تتوقع زيادة أرباحها الموزعة في الربع الأول بنسبة 4%.

وكانت هذه المجموعة خفضت الأرباح الموزعة العام الماضي للمرة الأولى منذ 1945.

وتأتي هذه الخسائر الهائلة لشركات الطاقة بالتزامن مع تسريع خطط التحول إلى طاقة صديقة للبيئة، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة في وقت تتطلع فيه شركات النفط الكبرى إلى تحقيق وفر كبير.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق في مجموعة «سي ام سي ماركتس يو كي»: إن «قدرة هذه الشركات الضخمة على التكيف مع احتمال اضطرارها للقيام بإعادة هيكلة أعمالها في عالم تراجع فيه الطلب، وكذلك التكيف مع أجندة بيئية متسارعة ستشكل تحدياً للأعمال العادية، إلى جانب العمل الذي يعتمد على الوقود الأحفوري، لتعزيز أنشطتها». (وكالات)