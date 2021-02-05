شكرا لقرائتكم خبر عن 31.9 مليار درهم إنفاق الإمارات على تقنية المعلومات 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

سوف يصل حجم إنفاق دولة الإمارات في قطاع تقنية المعلومات عام 2021 إلى 31.929 مليار درهم، (8.7 مليار دولار)، بنمو 4.2%، مقارنة بعام 2020، وفقاً لتوقعات مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي»، مدفوعاً بزيادة الطلب على تفعيل أنظمة العمل والتعليم عن بعد إثر إجراءات مكافحة فيروس جائحة «كوفيد-19»، وزيادة إنفاق المؤسسات والشركات على شراء أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة للتغلب على قيود الحركة وتقليل الكثافة في مواقع العمل.

قال طه خليفة المدير الإقليمي لقطاع مبيعات حوسبة العملاء في شركة «إنتل» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ودول منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقدته في دبي، أمس الأول الأربعاء، حول «التوقعات والتوجهات الخاصة بقطاع التكنولوجيا لعام 2021»: إن دولة الإمارات تواصل العمل لتقوية بنيتها التقنية وبقطاع الاتصالات للمحافظة على ريادتها الإقليمية والعالمية في هذه المجالات التي تساهم في تعزيز بيئة الأعمال وخلق وظائف جديدة على المديين القصير والطويل.

وأضاف خليفة أن جائحة «كوفيد- 19» أسهمت في زيادة مبيعات أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة خلال 2020، مقارنة بتركيز الأفراد خلال الأعوام 2011 و2017 على شراء الهواتف الذكية، مشيراً إلى أن مبيعات أجهزة الكمبيوتر قد شهدت نمواً عالمياً خلال عام 2020 بنسبة تتراوح بين 20 و30% حسب كل دولة مدعومة بأنظمة العمل الجديدة التي فرضت العمل والتعلم عن بعد لضمان السلامة الصحية بسبب الجائحة.

وأشار خليفة إلى أن إنفاق دولة الإمارات على تقنية المعلومات تواصل بوتيرة جيدة خلال عام 2020 وأن هذا الإنفاق يتضمن القطاعين الحكومي، والخاص والأفراد كذلك، إضافة إلى مواصلة الإنفاق على البنية التقنية متمثلة في الأجهزة وأنظمة تخزين البيانات وغيرها من الأعمال.

وأوضح خليفة أن شركة «انتل» تعمل عن كثب على دعم مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها دولة الإمارات خاصة، والمنطقة عامة، عبر العديد من مشاريع الشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي ودبي وعجمان، مشيراً إلى مواصلة الشركة جهودها في هذا الاتجاه، متوقعاً نمو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الإمارات خلال 2021، بالتزامن مع عودة الأعمال إلى طبيعتها. وقال خليفة إن عام 2020 شهد نمواً بمبيعات أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول بنسبة 6.7% في المنطقة وشمال إفريقيا، بنحو 11.78 مليون جهاز، وفقاً ل«آي دي سي» كذلك بسبب الطلب على العمل والتعلم وممارسة الألعاب عن بعد والترفيه الافتراضي بشكل عام.

وأضاف أن هذه التوجهات ستتواصل خلال 2021 نتيجة إقبال المستهلكين على تبني التقنيات الحديثة والسعي لامتلاك الحلول المبنية على نظم الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التخزين السحابية، إضافة إلى انتشار شبكات وتقنيات الجيل الخامس، وغيرها.