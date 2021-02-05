شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تواصل الارتفاع متجاهلة «الوظائف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: زهير العربي

واصلت الأسواق العالمية موجة الانتعاش التي بدأتها قبل أيام إثر ارتفاع المعنويات بفضل آمال حيال تعافي اقتصادي عالمي أسرع، بعد توقعات بضخ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحفيزاً كبيراً، وتوقعات بأرباح إيجابية للشركات، وتسارع عمليات التطعيم، وفي ظل ذلك ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية باستثناء الصينية ، كما صعدت المؤشرات الأوروبية باستثناء البريطانية وفيما واصلت مؤشرات «وول ستريت» ارتفاعها القياسي، شهدت أسواق السلع انتعاشا إذ ارتفعت أسعار النفط ليلامس خام برنت 60 دولاراً للبرميل، فيما كان ارتفاع الذهب والفضة في حدود التداولات المعتادة بعد أن توقفت هجمة شراء المستثمرين الأفراد التي تسببت بارتفاعات قياسية.

في بورصة نيويورك، عاندت مؤشرات الأسهم الأمريكية بيانات تقرير الوظائف المحبطة وارتفعت مع ترقب تطورات حزمة التحفيز المقترحة.

وتتجه «وول ستريت» لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية مع موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مخطط حزمة التحفيز المقترحة من قبل الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5% أو 171 نقطة مسجلاً 31.227 ألف نقطة، كما ارتفع مؤشر «إس أند بي» بنسبة 0.5% إلى 3889 نقطة، وصعد «ناسداك» بنحو 0.2% عند 13.812 ألف نقطة، وكلاهما يسجل مستويات قياسية جديدة.

الأسهم الأوروبية

وفي القارة العجوز، صعدت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، وصعد مؤشر «داكس» الألماني 0.06%، وزاد «كاك» الفرنسي«1.04%، وارتفع «ميب» الإيطالي 1.22%، فيما هبط فوتسي البريطاني 0.02%.

مؤشرات آسيا

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني 1.54%، فيما هبط مؤشر «شنجهاي» الصيني 0.16%، بينما زاد مؤشر هونج كونج 0.60%، وربح مؤشر «كوسبي» في جنوب إفريقيا 1.07%.

النفط

وفي أسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، لأعلى مستوياتها في عام، لتواصل تسجيل مكاسب قوية بفضل مؤشرات على نمو اقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار تعهد منتجين بكبح إمدادات الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو ما يعادل 1% إلى 59.12 دولار للبرميل، بعد أن بلغت مستوى مرتفعاً عند 59.41 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ 20 فبراير/ شباط من العام الماضي. ويمضي برنت على مسار الارتفاع 6% في الأسبوع الجاري.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتاً، أو ما يعادل 0.8% إلى 56.52 دولار للبرميل، بعد أن لامست المستوى المرتفع البالغ 56.84 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ 22 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي. ويتجه الخام القياسي لتحقيق مكسب أسبوعي 8%.

وقالت فاندانا هاري محللة الطاقة لدى فاندا إنسايتس «زيادة الثقة بتحسن الاقتصاد والتعافي الوشيك للطلب على النفط حافزان كبيران للخام، في الوقت الحالي، يعزز الشح المتزامن للإمدادات بسبب التخفيضات السعودية الإضافية الأجواء المواتية، وربما يكون برنت في طريقه صوب المستوى المهم البالغ 60 دولاراً».

وتشجعت الأسواق بفضل طلبيات على السلع الأمريكية أقوى من المتوقع في ديسمبر/ كانون الأول، ما يشير إلى قوة قطاع الصناعات التحويلية، والآمال في موافقة سريعة من جانب المشرعين على خطة لتخفيف تداعيات كورونا، يقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس «امتثال أوبك إيجابي حقاً»، في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا. وأكد التحالف هذا الأسبوع دعمه لتخفيضات كبيرة للإمدادات ساهمت في خفض مخزونات النفط العالمية المتضخمة. وقال مكارثي «وبعد ذلك حين نرى مؤشرات على نمو اقتصادي أفضل، فإن (الأسعار) سترتفع وتنطلق».

المعادن

وارتفع الذهب، أمس الجمعة، متعافياً من أدنى مستوى فيما يزيد على شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني في ظل صعود الدولار.

وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796.77 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل ما يزيد على 2% لأدنى مستوياته منذ أول ديسمبر/ كانون الأول، أمس الأول الخميس، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1797 دولاراً.

وسجل المعدن الأصفر انخفاضاً أسبوعياً 2.6% وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى ديلي فيكس «هناك بعض الانتعاش الفني، إذ يعتقد المستثمرون أن انخفاض الخميس كان مبالغاً فيه، لكن الاتجاه العام في الذهب يظل هبوطياً بفعل صعود الدولار والعوائد».

ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4% إلى 26.40 دولار للأوقية، لكنها منخفضة 2.1% في الأسبوع. ونزلت الأسعار نحو 12% منذ بلغت ذروة ثماني سنوات تقريباً عند 30.03 دولار يوم الاثنين الماضي.

وأضاف البلاتين 0.6% إلى 1104.15 دولار وربح البلاديوم 1% إلى 2305.21 دولار، ويتجه المعدنان صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.