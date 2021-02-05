شكرا لقرائتكم خبر عن عجز التجارة الأمريكى يقفز لأعلى مستوى منذ 12 عاما فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زاد عجز التجارة الأمريكي لأعلى مستوى في 12 عاما في 2020 إذ تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطراب تدفقات السلع والخدمات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن العجز التجاري قفز 17.7 % إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي وهو الأعلى منذ 2008. وهوت صادرات السلع والخدمات 15.7% لأدنى مستوياتها منذ 2010. ونزلت واردات السلع والخدمات 9.5% لأدنى مستوى في أربع سنوات.

وساهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد 3.5% في العام الماضي وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946. وتشهد تدفقات التجارة تحسنا تدريجيا.

وبالنسبة لديسمبر، انكمش عجز التجارة 3.54 % إلى 66.6 مليار دولار.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماش العجز إلى 65.7 مليار دولار في ديسمبر.

وارتفعت واردات السلع 1.5% إلى 217.7 مليار دولار في ديسمبر بينما قفزت صادرات السلع 4.7 % إلى 133.5 مليار دولار.