شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع لكنه يسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس سجل خسائر أسبوعية.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 49 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 50 ألف وظيفة.



ومع ذلك، انخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 6.3% الشهر الماضي من 6.7% في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون استقرار المؤشر دون تغيير.



وعلق الرئيس "جو بايدن" على هذه البيانات قائلا إن المواطنين في بلاده يعانون ويجب معالجة هذا الأمر.



وفي سياق منفصل، تحدثت وسائل إعلامية عن أن مجلس الشيوخ وافق على خطة الرئيس "جو بايدن" لتحفيز الاقتصاد بضخ 1.9 تريليون دولار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.6 نقطة وأقل مستوى عند 90 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.2% أو ما يعادل 21.8 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1813 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2%، فيما بلغ أعلى سعر عند 1816 دولارا وأقل سعر عند 1792.2 دولار.