شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد خسائره بعد تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة وزادت العملة خسائرها في أعقاب صدور بيانات الوظائف الشهرية والتي سجلت بيانات دون التوقعات.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 49 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 50 ألف وظيفة.



ومع ذلك، انخفض معدل البطالة في أم ريكا إلى 6.3% الشهر الماضي من 6.7% في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون استقرار المؤشر دون تغيير.



وفي سياق منفصل، تحدثت وسائل إعلامية عن أن مجلس الشيوخ وافق على خطة الرئيس "جو بايدن" لتحفيز الاقتصاد بضخ 1.9 تريليون دولار.



ولا تزال دول العالم تكافح فيروس "كورونا" مع تجاوز عدد الإصابات 105 ملايين حالة كما يقترب عدد الوفيات من مليونين و300 ألف حالة وفاة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.6 نقطة وأقل مستوى عند 90 نقطة.