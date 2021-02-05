شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد مكاسبه ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وعزز مكاسبه وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ما يدفع الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.



ومن المنتظر بعد قليل صدور بيانات شركة "بيكر هيوز" التي توضح حجم أنشطة التنقيب عن الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.



وتلقت الأسواق دعما اليوم من موافقة مجلس الشيوخ على خطة الرئيس "جو بايدن" لتحفيز الاقتصاد بضخ 1.9 تريليون دولار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.04 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 17:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 56.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 57.2 دولار وأقل سعر عند 56.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1% إلى 59.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 59.7 دولار وأقل سعر عند 59.08 دولار.