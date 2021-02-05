شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يفتحان على مرتفعات قياسية بدعم التحفيز والوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على مرتفعات غير مسبوقة اليوم الجمعة ، بدعم مؤشرات على إحراز تقدم في اتجاه تبني المزيد من من التحفيز الاقتصادي، في حين أكد تقرير للوظائف يحظى بمتابعة وثيقة أن سوق العمل تستقر.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 38 نقطة، بما يعادل 0.12%، إلى 31093.81 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 6.6 نقطة، أو 0.17%، إلى 3878.3 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 47.1 نقطة، أو 0.34%، إلى 13824.878 نقطة.