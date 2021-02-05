شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج: كل ما تريد معرفته عن نتائج الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فى عام الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى حدوث ارتباك في حركة التجارة العالمية، ورغم ذلك استطاعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من تحقيق معدلات مرتفعة في التداول العام الماضي من خلال الموانئ التابعة لها، فما هى تلك النتائج وما هي أسباب هذا النجاح.

ما هي أبرز النتائج التي حققتها الهيئة الاقتصادية العام الماضي 2020؟

حقق ميناء السخنة زيادة في إيرادات التحصيل بنسبة 97%، وبلغت حركة تداول الحاويات 731 ألف طن بنسبة زيادة 10% وزادت حركة الشاحنات بنسبة 28%،كما شهد الميناء زيادة في الحركة السياحية فتم استقبال عدد 775 سائح بنسبة زيادة 102% عن العام 2019، كما شهدت حركة تداول البضائع العامة والصب الجاف ازدياداً كبيراً وصل إلى 4.9 مليون طن بزيادة 45%، كما أنه باستكمال مشروع محطة الصب السائل شهد الميناء زيادة فى حركة التداول وصلت إلى 1.8 مليون م٣ بزيادة 44%.

ما هي الأسباب التي أدت إلى تحقيق نتائج جيدة رغم كورونا؟

أبرز الأسباب تشغيل أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد والتي سهلت حركة مرور البضائع والأفراد بين شرق وغرب القناة، وحزمة الحوافز التشجيعية التي أقرتها المنطقة الاقتصادية في إبريل الماضي لجذب الخطوط الملاحية العالمية، وأيضا رفع قدرات الميناء من قبل المشغل "محطة قناة السويس للحاويات" بتطوير عدد من المعدات والأوناش.

ما هي الأعمال التي تم الانتهاء منها في ميناء شرق بورسعيد العام الماضي؟

الانتهاء من تطوير عدد 2 ونش من إجمالي 6 أوناش رصيف لتتواكب مع أكبر سفن الحاويات العالمية، كما تم استقبال عدد 6 أوناش ساحة جديدة بمحطة الحاويات كشحنة أولى من إجمالي عدد 16 ونش ساحة، إلى جانب البدء في تصدير الأسمنت المعبأ لغرب إفريقيا لأول مرة من الأرصفة الجديدة للميناء، واستقبال الدفعة الثانية والثالثة من معدات وأدوات كوبري الفردان بالأرصفة الجديدة.