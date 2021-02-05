شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الألياف الضوئية ستكون بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن شبكات الألياف الضوئية ستكون موجودة بالقرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية.

وعن إدراج كابلات الألياف الضوئية للاتصالات ضمن اشتراطات البناء اعتبارا من أول أبريل المقبل، أوضح طلعت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى يذاع عبر قناة dmc، أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان لتوفير شبكة الألياف الضوئية ضمن المرافق الواجب توافرها فى كل عقار بالمحافظات، لتكون الألياف الضوئية مثل الكهرباء والمياه والغاز بكل العقارات.

وأوضح الوزير، أن العام المقبل سيشهد وجود 750 برجا للاتصالات فى القرى.

ووقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بروتوكول تعاون لتفعيل عمل الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وتعد كابلات الألياف الضوئية، وسيلة انتقال عالية السرعة للبيانات، حيث تحتوى على خيوط أو مسارات الألياف الزجاجية داخل غلاف معزول وهى مصممة لنقل بيانات لمسافة طويلة وبشكل عالى الاداء وتستخدم عادة فى شبكات البيانات والاتصالات، كما تدعم الكثير من أنظمة الانترنت والتلفزيون والهاتف فى العالم، لأن كابلات الألياف الضوئية تنقل البيانات عبر موجات الضوء، يمكن نقل المعلومات بسرعة الضوء ويمكن أن تصل لـ20 جيحابت فى الثانية فى بعض أنواع الكابلات وفقا لبعض تقارير.