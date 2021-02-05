شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السودانى: نتخذ قرار التعويم عند توفر ما يكفى من الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن وزير المالية السودانى قال إنه سيتخذ قرار تعويم العملة عند توفر ما يكفى من الاحتياطات الأجنبية.

وكانت قد قالت وزارة المالية السودانية في بيان، إن السودان وقع اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لإنشاء صندوق سيادي لحماية صغار المستثمرين حجمه 300 مليون دولار.

وكان قد قال صندوق النقد الدولي إنه أقر تسهيلا بقيمة 52.3 مليون دولار لجنوب السودان للمساعدة في الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19.