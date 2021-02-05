شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد الجمعة 5-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الجمعة 5-2- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، منها رئيس "حماية المنافسة": ندرس قطاع السيارات للتأكد من وجود ممارسات احتكارية من عدمه، "القومى للحوكمة والتنمية" يوقع مذكرتين تفاهم مع السفارة الدنماركية بالقاهرة

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعمل حاليًا على دراسة وضع قطاع السيارات في مصر، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية صناعية لدى وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.

وأضاف ممتاز "نحن كجهاز فيما يخص الممارسات الاحتكارية ودراسات الأسواق ننظر إلى قطاع السيارات وتم البت في بعض القضايا خلال عام 2020، والجهاز مستمر في دراسة هذا القطاع العام الجاري لأنه من القطاعات التي ترتبط بجموع المواطنين".

أوضح محمود ممتاز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه فور الانتهاء من الدراسة سيتم الإعلان عن نتائجها، لافتا إلى أن العام الماضي شهد البت في أحد شكاوى الشركات الألمانية، وفق ما جاء في التقرير السنوي الأخير للجهاز.

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرتي تفاهم مع السفارة الدنماركية بالقاهرة، والمبادرة الدنماركية المصرية للحوار بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط مصر والدنمارك.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توقيع المذكرتين جاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولتي مصر والدنمارك، وكذلك رغبة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تحقيق الريادة والإبداع في بناء وتطوير المنظومات الإدارية والتكنولوجية المتكاملة فضلًا عن الاهتمام بإدارة الحكم بشكل جيد من خلال تعزيز تطبيق عناصر الحوكمة في الجهاز الاداري للدولة والتي تتمثل في الشفافية والنزاهة والكفاءة والفعالية والمشاركة والتضمين وحكم القانون والمساءلة والمحاسبية، مؤكدة حرص المعهد علي تحقيق التعاون مع أبرز المؤسسات الدولية لنقل الخبرات الدولية وتعزيز القدرات البشرية.

سجلت أسعار النفط اليوم، 59.12 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 28 سنتا أو ما يوازى 0.5%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 56.52 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 29 سنتا أو ما يوازى 0.5%.

وشهدت أسعار النفط اليوم الجمعة لأعلى مستوياتها فى عام، لتواصل تسجيل مكاسب قوية بفضل مؤشرات على نمو اقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار تعهد منتجين بكبح إمدادات الخام وفقا لرويترز.

حضرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اجتماع لجنة خبراء تحديث رؤية مصر 2030 والتى تضم في عضويتها عددمن الخبراء والمتخصصين، حيث تعقد لجنة الخبراء، اجتماعا اسبوعيا لدراسة افكار تحديث رؤية مصر 2030، ولمتابعة تحرير النسخة النهائية للرؤية المُحدثة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن هذا الاجتماع يأتى استكمالًا لمجهودات الوزارة فى عملية تحديث رؤية مصر 2030، التى تتضمن التعامل مع المستجدات المحلية والدولية، ومرحلة ما بعد الاصلاح الاقتصادي، وبما يتماشي مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، كما تتضمن التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا على كافة الأصعدة المحلية والعالمية، وما فرضته من تحديات على السياق المصري، كذلك، قضية التعافي الأخضر، بالإضافة إلى التغيرات المهمة في الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مؤكدة على أهمية التناسق والتكامل بين الاستراتيجيات القطاعية للجهات الحكومية المختلفة، وأن رؤية مصر 2030 هي ملف حيوي جامع وشامل للأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويمثل المرجع الاستراتيجي الأساسي لمختلف الخطط التنموية حتى عام 2030.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يواصل تطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولى على ساحل البحر المتوسط بهدف تحويله لمركز عالمى لتداول البترول ومنفذاً لمشروعات التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير البنية التحتية والموانئ البترولية ورفع كفاءتها كعنصر داعم لتحويل مصر لمركز لتداول وتجارة البترول والغاز، مشيراً إلى أن العمل جارى على زيادة إجمالي الطاقة الاستيعابية بموقع ميناء الحمراء من 1.5 مليون برميل إلى 2.5 مليون برميل.

المالية تطرح 15 مليون قطعة نقدية تحمل شعار "فرق مصر الطبية"

وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التى يعكف "جيش مصر الأبيض"، على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية فى ميادين العطاء؛ ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور.