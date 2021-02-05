شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مستثمرى بدر": مبادرة حياة كريمة تساهم فى تنشيط ورواج السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن مبادرة حياة كريمة التى أطلقتها الحكومة تساعد في تنشيط الأسواق بنسبة كبيرة وتساهم فى حدوث رواجا فى السوق المصرى رغم الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأكد العدلى لـ"الخليج 365"، أن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى تساعد في توفير المزيد من فرص العمل، بجانب زيادة انتاج المصانع وخاصة بعد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاعتماد على المنتجات المصرية فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية

وأشار إلى أنه من رغم الموجة الثانية من فيروس كورونا إلا أن المصانع والتى يصل عددها حوالى 500 مصنع تعمل بكامل طاقتها بعكس الموجة الأولى والتى تسببت فى انخفاض الطاقة الإنتاجية بنسبة 30%، لافتا إلى أن مدينة بدر من أهم المدن الصناعية في مصر لاحتوائها على عدد كبير من المصانع تعمل في جميع القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة قد نجحت فى مرحلتها الأولى في تحسين حياة 143 قرية بإجمالي 1.8 مليون مواطن فى 11 محافظة استفادت من المبادرة، و49 قرية بإجمالي حوالي 406 آلاف مواطن، أصبحت مغطاة بخدمات الصرف الصحي المأمونة، و87 قرية بإجمالي حوالى 1.329 مليون نسمة تم تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بها.

كما أنجزت المبادرة 917 فصلا جديدا تم إضافتها للمدارس تستوعب 36.680 ألف تلميذ بالقرى المستهدفة، و42 قرية تم رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل، مع توفير 20 مليون جنيه تم ضخها كتمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة وتوفير فرص التدريب التحويلي ومحو الأمية لمواطنيها، إضافة إلى 40 ألف وصلة منزلية لمياه والشرب والصرف الصحي للفئات الأكثر احتياجا داخل القري.