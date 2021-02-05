شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم صدور بيانات توظيف سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات سلبية بسوق العمل في كندا مخالفة للتوقعات.



وأعلنت وزارة العمل الكندية فقدان الاقتصاد 212.8 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني الماضي بينما توقع محللون فقدان 43.5 ألف وظيفة في نفس الفترة بعد فقدان 62.6 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول.



وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 9.4% في الشهر الماضي من 8.6% في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 8.9%.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 49 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 50 ألف وظيفة.



وتلقت الأسواق دعما اليوم من موافقة مجلس الشيوخ على خطة الرئيس "جو بايدن" لتحفيز الاقتصاد بضخ 1.9 تريليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7827، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7831 وأقل سعر عند 0.7791.