شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر الأول في عهد بايدن.. الصين توجه أمراً لسفينة حربية أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين-أ.ف.ب

طلبت البحرية الصينية، الجمعة، من سفينة حربية أمريكية مغادرة منطقة متنازع عليها في بحر الصين، كما أعلنت بكين، في أول توتر من هذا النوع بين الطرفين منذ تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة. وتقول بكين: إن لها سيادة على معظم جزر بحر الصين الجنوبي، وتشكو من العمليات الأمريكية في المنطقة التي تشكّل ساحة تجاذب مع واشنطن.

وتعترض دول مجاورة مثل الفلبين وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام على مطالبات الصين في المنطقة التي تعدّ طريقاً تجارياً عالمياً أساسياً.

وقال الجيش الصيني: إن السفينة الأمريكية «يو إس إس جون مكاين» الحربية «دخلت إلى المياه الإقليمية لجزر شيشا بدون إذن»، في إشارة إلى الجزر المعروفة باسم جزر باراسيل وهي عبارة عن أرخبيل جزر مرجانية صغيرة.

وأضاف الجيش في بيان مقتضب: «راقبت القوات البحرية والجوية الوضع من كثب وأصدرت أمراً (للسفينة الأمريكية) بمغادرة المنطقة»، منددةً «بخرق» الولايات المتحدة «السيادة الصينية بشكل خطر» و«تهديدها للسلم الإقليمي».

وتعد الصين الملاحة في مياه تلك الجزر تعدياً على سيادتها، في حين تعد الولايات المتحدة ودول أخرى أن المنطقة عبارة عن مياه دولية مفتوحة للجميع.

ونددت بكين، الخميس، بعبور هذه السفينة في المنفذ البحري الذي يفصل تايوان عن الصين القارية. وفي الأغلب تعبر السفن الأمريكية هذا المضيق في خطوة تثير غضب الصين التي تعد تايوان جزءاً من أراضيها.