شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا لروسيا: طرد الدبلوماسيين الأوروبيين لن يبقى دون رد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (موسكو-أ.ف.ب)

أعلنت موسكو أن دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد أشخاصاً غير مرغوب فيهم على أراضيها، لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض المسجون ألكسي نافالني، في إعلان يتزامن مع زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لموسكو، في حين قالت ألمانيا إن تصرف موسكو لن يبقى «من دون رد».

ويتهم هؤلاء الدبلوماسيون الذين لم يحدد عددهم، بالمشاركة في تجمعات «غير قانونية في 23 كانون الثاني/يناير» في سانت بطرسبورج وموسكو، كما أفادت وزارة الخارجية الروسية، معتبرةً أن «تلك الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية».

وأعلن بوريل أنه «يدين بشدة» قرار روسيا طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، داعياً إلى «إعادة النظر» في هذا القرار، حسبما أعلن المتحدث باسمه. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن «جوزيب بوريل علم خلال لقائه (وزير الخارجية الروسي) سيرجي لافروف أنه سيتم طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين من روسيا، ودان هذا القرار بشدة ورفض مزاعم قيامهم بأنشطة تتعارض مع وضع بلدانهم كدبلوماسيين أجانب».

واعتبرت السويد أن طرد روسيا لأحد دبلوماسييها «لا أساس له»، رافضةً الاتهامات الروسية له بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض أليكسي نافالني. وقالت الخارجية السويدية في تصريح: «تعتبر الوزارة أن ذلك لا أساس له على الإطلاق»، مضيفةً أنها «تحتفظ بحق الرد بشكل مناسب».