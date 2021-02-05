شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان محمد بن زايد للهجن السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. تنطلق صباح السبت بمنطقة اللبسة في إمارة أم القيوين فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2021» والذي يقام للعام العاشر على التوالي.

وثمن الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكافة الفعاليات التراثية التي تقام على أرض الدولة.

وقال: نواصل مسيرة النجاح في هذا المهرجان للعام العاشر على التوالي والذي يؤكد أنه يسير نحو تحقيق المزيد من التميز بعد إضافة فعاليات تراثية متنوعة، تؤكد على اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بملاك الهجن كافة، ودعم هذا الموروث الشعبي من كل جوانبه.

وشدد على أن المهرجان خلال سنواته السابقة حقق العديد من الإنجازات، مؤكداً أنه لمس الفرحة والسعادة في وجوه الملاك من خلال تنقله من إمارة لأخرى.