شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مبكر بين برشلونة وإِشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم عن قمة نارية بين إشبيلية وبرشلونة، فيما يلعب أتلتيك بلباو مع ليفانتي.

والتقى الفريقان في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بملعب كامب نو ضمن المرحلة الخامسة من الدوري وتعادلا 1-1، علماً بأن الفارق بينهما نقطة واحدة في الليجا، حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني برصيد 40 نقطة مقابل 39 نقطة لإشبيلية الرابع.

وسيلعب برشلونة وإشبيلية ثلاث مباريات على مدى 23 يوماً، ففضلاً عن مواجهتهما في ذهاب وإياب مسابقة الكأس في العاشر من فبراير/ شباط الحالي والثالث من مارس/آذار المقبل، سيلعبان في 28 الحالي في الأندلس في المرحلة الخامسة والعشرين من الليجا.