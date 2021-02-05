طاهرة إبراهيم بطلة كأس حتا للقدرة

سيح السلم: مسعد عبد الوهاب

توّجت الفارسة طاهرة إبراهيم بلقب كأس حتا للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم، والذي أقيمت منافساته، الجمعة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 110 فرسان وفارسات.

وحسمت البطلة فوزها بجدارة بزمن قدره 4:19:21 ساعة، بعدما قدمت مستوى رائعاً منذ بداية السباق، على صهوة الجواد «تونكي دي بو مارلي» المملوك لإسطبلات الكمدة.

وحل في المركز الثاني منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «صامد» المملوك لإسطبلات إس إس 2، وفي المركز الثالث أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «سانيسجنس» لإسطبلات الكمدة.

وتتواصل منافسات الموسم في مدينة دبي الدولية للقدرة،السبت، بإقامة سباق كأس الفهيدي لمسافة 10 كيلومترات.

من جهته، أعرب محمد عيسى العضب، مدير عام نادي دبي للفروسية عن سعادة اللجنة المنظمة بالمشاركة الكبيرة للفرسان والفارسات من أبناء الدولة والتي تؤكد تفاعلهم واهتمامهم برياضة القدرة كموروث عربي أصيل ينتقل من جيل إلى آخر.

وأضاف: نشيد بالتزام جميع المشاركين من ملاك للإسطبلات ومربين وفرسان، بالضوابط الاحترازية، ما أسهم في إنجاح سباقي كأس إكسبو، وكأس حتا، وهذا النجاح حقق إنجازاً موازياً هو أننا اجتزنا تحدي جائحة كورونا، فلم نوقف السباقات، وهذا في حد ذاته يعد انتصاراً على الجائحة، ويدعم استمرار مسيرة سباقات القدرة في الموسم الحالي، ونحن فخورون بأننا استطعنا تنظيم سباقات الموسم، وإخراج السباقات التي تمت حتى الآن بهذه الصورة المشرفة.

وكانت اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية لأوائل السباق، وزعت على الفائزين من الأول إلى العاشر، وحصلت بطلة السباق الفارسة طاهرة إبراهيم على 200 ألف درهم، والثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألفاً، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، علاوة على 30 ألف درهم لكل متسابق من أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر.