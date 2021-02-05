شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التداولات رغم تقرير وظائف مخيب للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة على الرغم من إضافة الولايات المتحدة وظائف بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 49 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 50 ألف وظيفة.



ومع ذلك، انخفض معدل البطالة في أم ريكا إلى 6.3% الشهر الماضي من 6.7% في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون استقرار المؤشر دون تغيير.



هذا، وتشير التوقعات إلى أن الأسهم الأمريكية سوف تسجل مستويات قياسية ومكاسب أسبوعية بعد موافقة مجلس الشيوخ على خطة الرئيس "جو بايدن" لتحفيز الاقتصاد بضخ 1.9 تريليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 31199 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 13816 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3887 نقطة.