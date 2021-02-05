شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النيكل ترتفع بأكثر من 1% تزامناً مع انخفاض الدولار والتفاؤل بشأن الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التفاؤل في الأسواق بشأن تعافي الاقتصاد العالمي، ومن ثم انتعاش الطلب.



يأتي ذلك في ظل استمرار مكافحة جائحة "كورونا" حول العالم وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 105 ملايين حالة، لكن الأسواق تعول على اللقاحات في السيطرة على الفيروس والعودة إلى النمو الاقتصادي.



وفي سياق منفصل، تتزايد شهية أسواق السيارات نحو الاستثمار في السيارات الكهربائية، وهو أمر داعم للطلب على النيكل باعتباره أحد المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات الكهربائية.



كانت شركة "فورد" قد أعلنت بالأمس عن نيتها استثمار أكثر من 20 مليار دولار في السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة خلال الفترة المقبلة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.6 نقطة وأقل مستوى عند 91.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 17903.8 دولار للطن.