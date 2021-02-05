شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حماية المنافسة": ندرس قطاع السيارات للتأكد من وجود ممارسات احتكارية من عدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعمل حاليًا على دراسة وضع قطاع السيارات في مصر، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية صناعية لدى وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.

وأضاف ممتاز "نحن كجهاز فيما يخص الممارسات الاحتكارية ودراسات الأسواق ننظر إلى قطاع السيارات وتم البت في بعض القضايا خلال عام 2020، والجهاز مستمر في دراسة هذا القطاع العام الجاري لأنه من القطاعات التي ترتبط بجموع المواطنين".

أوضح محمود ممتاز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه فور الانتهاء من الدراسة سيتم الإعلان عن نتائجها، لافتا إلى أن العام الماضي شهد البت في أحد شكاوى الشركات الألمانية، وفق ما جاء في التقرير السنوي الأخير للجهاز.

وقدر رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إجمالي عدد القضايا التي انتهي الجهاز من دراستها بأكثر من 32 قضية حتى الآن، في الفترة من يناير وحتى ديسمبر عام 2020، بينما مازال هناك نحو 100 شكوى مازال يعمل الجهاز على دراستها حاليا، وكان التوزيع النسبي للقضايا التي انتهى منها الجهاز بلغت 31% لقطاع الرعاية الصحية، مقابل 16% بالقطاع الغذائى، و10% للاليكترونيات والسيارات 10%، وبالنسبة للقطاع العقاري فهناك نحو 20 شكوى تقع أغلبها في نطاق محافظة القاهرة، ونعمل الآن على دراسة تلك الشكاوى، والتي يأتي بعضها بسبب تأخر في مواعيد التسليم للمواطنين عن الموعد المحدد لها.