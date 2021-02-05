شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن أمام ذلك يظل الضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيعي، وبدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 123.77، ليستهدف مستوى الدعم 115.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه