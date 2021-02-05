شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يواصل الصعود – تحليل – 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جولد مان ساكس (GS) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، فالسهم تحيط به العديد من العلامات الإيجابية، أولها استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 280.15، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 305.35 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد