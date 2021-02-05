شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت وسط توقعات إيجابية – تحليل – 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم مستوى المقاومة الفرعي 278.40، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الجانبي التصحيحي على الاتجاه القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 278.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 292.68.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد