شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يرتفع بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد - تحليل – 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن امام ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 204.75، ليتأكد لنا تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 216.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه