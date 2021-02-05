شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم هيوليت باكرد (HPQ) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.92، ليستهدف مستوى المقاومة 26.97.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد