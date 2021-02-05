شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يواجه الرائد في ليلة ايجالو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يستعد المهاجم النيجيري أوديون ايجالو (31 عاماً) لخوض مباراته الأولى مع ناديه الشباب السعودي عندما يستضيف «الليث» مساء السبت فريق الرائد على ملعب الأمير خالد بن سلطان في ختام الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ووقع ايجالو عقده مع الشباب حتى 2023 بأجر سنوي يبلغ 6 ملايين يورو، قادماً من شنغهاي الصيني بعد تجارب غنية في الملاعب الأوروبية شملت فرق أودينيزي الإيطالي وغرناطة الإسباني ووتفورد ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، إلى جانب خبرته الدولية مع منتخب نيجيريا.

وشارك المهاجم النيجيري في التدريب الرئيسي للمباراة مرتدياً القميص رقم 89، بيد أن وقت مشاركته المرتقبة سيحددها الإسباني هيرنانديز مدرب«الليث» العاصمي.

ويبحث الشباب السبت عن الابتعاد بصدارة الدوري بعد تعثر الهلال في محطة أبها 2-3، لكنه سيصطدم بالرائد صاحب المركز الحادي عشر والذي يسجل تفوقاً في المواجهات المباشرة بينهما في آخر خمس سنوات،حيث فاز بأربع مباريات وانتهت 5 مباريات بالتعادل آخرها في الدور الأول 2-2، في حين يعود الفوز الشبابي الأخير على الرائد إلى 28 يناير 2016.

ويتشابه الفريقان في نشوة الانتصار، حيث واصل الشباب انتصاراته في آخر خمس جولات بأربعة انتصارات وحقق الرائد انتصارين متتاليين.

وفي لقاء آخر، يستقبل ضمك صاحب المركز الأخير القادسية صاحب المركز التاسع وكلاهما يسعى لنقاط المباراة من أجل الهروب من الهبوط بالنسبة للأول، وتحسين مركزه الحالي للثاني.