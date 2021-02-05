إيقاف أونانا حارس أياكس لمدة عام بسبب تعاطي المنشطات

امستردام - أ ف ب

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، الجمعة، إيقاف حارسه الدولي الكاميروني أندريه أونانا لمدة عام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بسب تعاطيه المنشطات.

وجاء في بيان على موقع النادي: «أوقفت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أندريه أونانا لمدة 12 شهراً بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات بعد اختبار خارج المنافسات في 30 أكتوبر».

وتابع: «إن القرار دخل حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم وينطبق على كل نشاطات كرة القدم المحلية والدولية».

وأشار النادي إلى أن فحص البول كشف عن وجود مادة فوروسيميد المحظورة بعد أن تناول الكاميروني، عن طريق الخطأ، دواء زوجته.

وأكد البيان أن اللجنة التأديبية لـ«ويفا»: «اعتبرت أنه لم يكن لأونانا أي نوايا في الغش. ومع ذلك، يعتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أساس تطبيق قواعد مكافحة المنشطات المعمول بها، أن واجب الرياضي في جميع الأوقات ضمان عدم دخول أي مواد محظورة إلى الجسم».

وأفاد أياكس بأنه وأونانا الذي سيغيب عن كأس أمم إفريقيا المقبلة على أرضه، سيتقدمان باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس».

وقال المدير الرياضي ادوين فان در سار حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق: «نحن نرفض بشدة تناول العقاقير التي تعزز الأداء، ومن الواضح أننا نؤيد رياضة نظيفة. هذه نكسة رهيبة لأندريه نفسه، لكن بالتأكيد لنا كناد».

وتابع: «كنا نتمنى إيقافاً مع شروط أو لفترة أقصر بكثير من 12 شهراً، لأنه لم يقصد عمداً تقوية جسده وبالتالي تحسين أدائه».

وهذه نكسة ثانية لأياكس في غضون يومين بعد أن ارتكب، الخميس، خطأ فادحاً عندما لم يسجل اسم لاعبه الجديد العاجي سيباستيان هالر الذي وصل إلى الفريق قادماً من وست هام الإنجليزي في أوائل يناير الماضي، في لوائح منافسات «يوروبا ليغ».

لذا اللاعب الذي بات أغلى صفقة في تاريخ النادي بعد وصوله مقابل 22,5 مليون يورو، ليس مؤهلاً لخوض الدور الـ32 من الدوري الأوروبي ضد ليل الفرنسي في 18 و25 فبراير الجاري.

وأكد أياكس، أنه سيتخذ إجراءات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» لمحاولة إدراج اسم لاعبه من جديد.