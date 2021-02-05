شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات «كورونا» للاعبي أستراليا المفتوحة «سلبية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

قال كريج تايلي، مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الجمعة، إن اختبارات كل اللاعبين وأفراد الطواقم التدريبية الذين كانوا في فندق الحجر الصحي، حيث أصيب عامل بـ«كوفيد-19»، جاءت سلبية وحصلوا على الضوء الأخضر للمشاركة في البطولة الكبرى.

وأوضح تايلي: «اختبارات الجميع جاءت سلبية. وهذه نتيجة جيدة حقاً ليس فقط للمجتمع لكن لمجموعة اللعب».

وقال مسؤولون، الأربعاء، إن أحد العاملين في فندق جراند هيات أصيب بفيروس كورونا، ما أدى إلى خضوع 160 لاعباً، بالإضافة إلى مدربين ومسؤولين في أستراليا المفتوحة في العزل، لاختبار الكشف عن الفيروس. وألغيت المباريات الإعدادية في ملبورن بارك أمس، واستؤنفت الجمعة.

ومن بين ما يزيد على 1200 لاعب ومدرب ومسؤول سافروا لأستراليا من أجل البطولة، أصيب ثمانية بكوفيد-19.

وكانت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 67 عالمياً اللاعبة الوحيدة التي أصيبت بالفيروس. وخرجت من فندق العزل الأربعاء. ولم تسجل ولاية فيكتوريا، وعاصمتها ملبورن، أي إصابات بفيروس كورونا اليوم الجمعة.

ووافقت السلطات على حضور 30 ألف مشجع يومياً، وهو ما يمثل نحو 50% من سعة الملاعب، في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق، الاثنين.